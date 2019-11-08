Путин 9 ноября проведет телефонный разговор с Эрдоганом

8 ноября 2019 22:22 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут в субботу, 9 ноября, телефонный разговор. Это подтвердил ТАСС, как передает Trend, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее, как сообщила газета Yeni Safak, Эрдоган заявил, что собирается провести телефонные переговоры с Путиным в субботу.

"Да", - ответил, в свою очередь, представитель Кремля на вопрос, состоится ли такой контакт у Путина.

7 ноября Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии. По словам президента Турции, Анкара будет до самого конца выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей. "Мы не отступаем от меморандума", - добавил он. В тот же день помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что лидеры в ближайшее время могут провести телефонный разговор по запросу турецкой стороны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции сообщили о дате и месте проведения саммита по Сирии
В мире 23:03
Россия и Казахстан осуществляют совместную деятельность по развитию бизнеса
Бизнес 17:42
Обнародованы показатели прибыли нефтехимического комплекса SOCAR в Турции
Энергетика 16:50
Армения пытается посредствам отношений с Грецией и Кипром донести голос Еревана до Европы - политолог
Политика 16:43
Поспред: Урегулирование карабахского конфликта относится к числу важнейших внешнеполитических приоритетов России
Нагорно-карабахский конфликт 16:28
Отношения между Азербайджаном и Россией имеют колоссальную перспективу – Захарова
Политика 15:50
Лента новостей
В Турции сообщили о дате и месте проведения саммита по Сирии
В мире 23:03
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Европа 22:47
Трамп предложит повысить возрастной лимит для покупки электронных сигарет
США 22:14
Пхеньян выступает за продолжение переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова
Другие страны 21:59
Во Франции неизвестные украли вина на €500 тыс.
Европа 21:43
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с землетрясением
Политика 21:34
Необычное шоу в Бакинском метро – страстное Аргентинское танго (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 21:16
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы
Политика 21:12
Год без Амалии Панаховой… (ФОТО)
Культура 20:54