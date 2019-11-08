Путин 9 ноября проведет телефонный разговор с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут в субботу, 9 ноября, телефонный разговор. Это подтвердил ТАСС, как передает Trend, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее, как сообщила газета Yeni Safak, Эрдоган заявил, что собирается провести телефонные переговоры с Путиным в субботу.

"Да", - ответил, в свою очередь, представитель Кремля на вопрос, состоится ли такой контакт у Путина.

7 ноября Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии. По словам президента Турции, Анкара будет до самого конца выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей. "Мы не отступаем от меморандума", - добавил он. В тот же день помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что лидеры в ближайшее время могут провести телефонный разговор по запросу турецкой стороны.

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