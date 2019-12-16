Renault занимает первое место на автомобильном рынке Турции

БАКУ/Trend/ - В октябре 2019 года автомобили марки Renault занимали первое место на автомобильном рынке Турции, пишет Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUIK).

Согласно сообщению, автомобили марки Renault в октябре текущего года занимали 14,6 процента автомобильного рынка Турции, Volkswagen – 11,1 процента, Fiat -10,4, Hyundai - 6,9, Toyota - 6,2, Honda - 5,9, Opel - 5,3, Peugeot - 4,5, Skoda - 4,5, Ford - 4,2 процента.



Остальные 26,5 процента приходятся на долю других автомобильных производителей.

По итогам октября 2019 года, количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 78,6 процента по сравнению с октябрем 2018.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, фургонов и грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а семь процентов приходятся на долю других транспортных средств.

Напомним, что Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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