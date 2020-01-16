В ООН обеспокоены задержанием сотрудников АА в Каире

БАКУ /Trend/ - В ООН обеспокоены задержанием четырех сотрудников агентства «Анадолу» (АА) в Каире и намерены расследовать инцидент. Об этом, как передает Trend со ссылкой на АА, заявил пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Новости о задержаниях и арестах журналистов всегда вызывают у нас беспокойство. Мы изучим этот вопрос», - сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос корреспондента АА в ходе ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Рейд в каирский офис агентства «Анадолу»

Полиция Египта вечером 14 января провела рейд в офисе агентства «Анадолу» (АА) в Каире, в ходе которого без каких-либо обоснований были задержаны четыре сотрудника агентства, в том числе гражданин Турции. Задержанные увезены в неизвестном направлении.

Полиция отказалась обосновать свои действия.

Адвокаты АА и посольства Турции в Каире требуют от египетских властей предоставить информацию о местонахождении сотрудников офиса АА.

Руководство «Анадолу» потребовало незамедлительно освободить сотрудников агентства.

Соответствующие шаги предпринимаются на уровне МИДа.

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