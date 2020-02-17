Дипломаты и военные РФ и Турции обсудят в Москве ситуацию в Идлибе

Делегация дипломатов и военных из Турции 17 февраля прибудет в Москву для обсуждения с российскими коллегами обострившейся обстановки в сирийской провинции Идлиб. В частности, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, планируется поднять вопрос о необходимости новой встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Анкаре 8 и 10 февраля уже прошли два раунда переговоров между официальными лицами двух стран. Российская делегация, которую возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, провела консультации с турецкой делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом, а также беседу с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном. Главным образом обсуждалась ситуация в Идлибской зоне деэскалации.