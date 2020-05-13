Сократился экспорт Турции в страны ОИС

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2020 года года экспорт Турции в страны-члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) сократился на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, превысив 11 401,099 тысячи долларов.

Об этом сообщили Trend в понедельник в министерстве торговли Турции.

Было отмечено, что экспорт в страны ОИС за январь-март составил 26,7 процента от общего экспорта Турции за тот же период 2020 года.

В марте 2020 года экспорт Турции в страны ОИС сократился на 22,3 процента по сравнению с показателем марта 2019 года, составив 3 484,916 тысячи долларов.

За этот период экспорт в страны ОИС составил 26 процентов от общего экспорта Турции за аналогичный период 2019 года.

По данным ведомства, импорт Турции из стран ОИС в январе-марте 2020 года вырос на 6,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 6 999,365 тысячи долларов.

Импорт из стран ОИС за этот период составил 12,6 процента от общего импорта Турции за январь-март 2020 года.

Импорт Турции из стран ОИС в марте 2020 года сократился на 17,6 процента по сравнению с показателем марта 2019 года, составив 1 880,994 тысячи долларов.

Этот показатель в марте составил 10 процентов от общего импорта Турции за март 2020 года.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в марте 2020 года составил 32,235 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 17,8 процента по сравнению с показателем марта 2019 года, составив 13,422 миллиарда долларов.

Импорт Турции в марте 2020 года вырос на 3,1 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 18,813 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года товарооборот Турции составил 98,404 миллиарда долларов.

По итогам этого периода экспорт Турции сократился на 4 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 42,749 миллиарда долларов.

В январе-марте 2020 года импорт Турции вырос на 10,3 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 55,655 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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