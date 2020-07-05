В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 180 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 225.

Об этом, как передает в воскресенье Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 205 758, за прошедшие 24 часа 1 148 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 180 680.