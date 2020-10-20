Свыше 305 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 75 человек, общее число жертв заболевания достигло 9 371.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 349 519, за прошедшие 24 часа 2 026 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 424 человека, общее число выздоровевших достигло 305 427.