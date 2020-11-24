Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 377 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 153 человек, общее число жертв заболевания достигло 12 511.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 453 535, за прошедшие 24 часа 6 713 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 254 человека, общее число выздоровевших достигло 377 891.
Лента новостей
Международные организации безмолвствуют по поводу варварского обращения армян с военнопленными - депутат
Сумма компенсации ущерба от оккупации Арменией территорий Азербайджана будет довольно крупной - депутат
В объектах общепита в Азербайджане будут назначаться координаторы по применению карантинных требований
Многие осужденные из иностранных государств переданы с соблюдением карантинного режима в свои страны - минюст Азербайджана
В ЮНЕСКО и ИСЕСКО представлены итоги первичных мониторингов на освобожденных территориях Азербайджана
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам (ФОТО)
Ужасающая панорама наших освобожденных территорий - еще один яркий пример армянского вандализма - депутат
Мы вернулись! - народный художник Ариф Гусейнов создал серию плакатов, посвящённых Победе Азербайджана (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Слава Азербайджанскому флагу, Азербайджанскому солдату, Азербайджанскому народу! (ВИДЕО)
На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Агдамский район (ВИДЕО)
Уголовное дело в отношении экс-министра обороны Армении расследуется в Военной прокуратуре Азербайджана
На первичном этапе в освобожденные районы Азербайджана будет организован познавательный туризм - Агентство по туризму
СЕ одобряет трехстороннюю договоренность о прекращении всех военных действий между Арменией и Азербайджаном
МГ ОБСЕ должна содействовать переговорам по долгосрочному и устойчивому урегулированию карабахского конфликта - посол Германии (ИНТЕРВЬЮ)