Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 377 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 153 человек, общее число жертв заболевания достигло 12 511.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 453 535, за прошедшие 24 часа 6 713 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 3 254 человека, общее число выздоровевших достигло 377 891.