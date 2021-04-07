В Турции разбился военный самолет, пилот погиб
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Конья рухнул военный учебно-тренировочный самолет.
Как передает в среду Trend, в результате пилот погиб.
На место происшествия прибыли спасатели.
По предварительным данным, разбившийся самолет F-5 входил в состав пилотажной группы "Турецкие звезды".
(Автор: Орхан Набиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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