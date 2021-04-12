Грузия незначительно сократила импорт электротоваров из Турции
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На Западе следует поднять вопрос в связи с отказом Армении предоставить Азербайджану карты минных полей – украинский эксперт
Международное сообщество должно быть активно вовлечено в процесс восстановления освобожденных земель Азербайджана – эксперт
Отдавшие приказ о ракетных ударах по Гяндже несут ответственность за военные преступления – Хикмет Гаджиев
В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» (ФОТО)
Этот визит был организован для того, чтобы делегация Тюркского совета на месте могла ознакомиться с этим изуверством – Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев играет очень важную консолидирующую роль в Тюркском совете - Багдад Амреев (ЭКСКЛЮЗИВ) (ВИДЕО)