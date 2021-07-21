В Казахстане растет спрос на турецкую сталь

БАКУ /Trend/ - В январе–июне 2021 года экспорт стали из Турции в Казахстан вырос на 21,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 17,43 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

При этом в июне экспорт стали из Турции в Казахстан сократился на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,568 миллиона долларов.

Отметим, что Турция в январе – июне в целом увеличила экспорт стали на 54,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 9,208 миллиарда долларов.

В июне Турция экспортировала сталь на 2,025 миллиарда долларов, что на 81 процент больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июнь 2020 - июнь 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 15,868 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)