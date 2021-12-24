Число посещающих Турцию граждан Азербайджана выросло в разы

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2021 года Турцию посетили 47 556 граждан Азербайджана, что в 18 раз превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в ноябре, составила 2,7 процента.

По данным ведомства, в январе – ноябре Турцию посетили 413 420 граждан Азербайджана, что на 87,57 процента больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Доля граждан Азербайджана в общем числе иностранцев, посетивших Турцию в январе – ноябре, составила 1,81 процента.

По данным министерства, в ноябре Турцию в целом посетили 3,763 миллиона туристов, что в 11 раз превышает показатель аналогичного месяца 2020 года.

В январе – ноябре Турцию посетили 25,819 миллиона туристов, что на 89,61 процента больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

(Редактор: Константин Шапиро)