Первый грузовой поезд по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул достиг Анкары

Грузовые перевозки по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул более выгодны с точки с точки зрения экономии времени и средств по сравнению с морскими перевозками между Пакистаном и Турцией и будут способствовать развитию торговли между двумя странами, сообщает Trend со ссылкой на Анадолу.

Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в среду на церемонии встречи первыого грузового поезда Исламабад - Тегеран - Стамбул на железнодорожном вокзале в Анкаре.

Движение грузовых поездов по маршруту Исламабад - Тегеран - Стамбул между Пакистаном, Ираном и Турцией было возобновлено в конце декабря. Проект, запущенный в 2009 году, был приостановлен в 2011 году. Время в пути по данному маршруту составляет 10 дней (морским путем - 35 дней).

Караисмаилоглу напомнил, что в 2021 году доля Турции в мировом экспорте впервые превысила 1 процент, страна довела объем экспортных операций до рекордного значения - 225 млрд долларов.

Турция увеличила экспорт в прошлом году на 33 процента, в то время как мировая торговля выросла на 10 процентов, сказал министр.

По его словам, быстро развивающиеся торговые отношения между Азией и Европой требуют расширения транспортной инфраструктуры в регионе. За последние 19 лет Турция инвестировала более 1 трлн 145 млрд лир в транспортную и коммуникационную инфраструктуру страны, отметил Караисмаилоглу.

Анкара прилагает все усилия для создания бесперебойной и высококачественной транспортной инфраструктуры между континентами путем создания международных коридоров, сказал глава Минтранса.

Министр заявил, что благодаря сотням реализованных проектов Турция стала ключевой страной в системе международных железнодорожных коридоров.

Он добавил, что Турция увеличила протяженность железных дорог до 12 803 км.

«Благодаря введению в эксплуатацию железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс появилась возможность эффективно использовать Срединный коридор в железнодорожных грузовых перевозках между Китаем и Европой. Теперь путь от Китая в Турцию протяженностью 12 тыс. километров преодолевается за 12 дней», - сказал Караисмаилоглу.

Министр подчеркнул, что Турция стремится сократить время в пути между Китаем и Турцией до 10 дней.

Караисмаилоглу считает, что данная железнодорожная линия способствует достижению экспортной цели Турции в размере 250 млрд долларов.

Глава Минтранса отметил, что объем железнодорожных грузоперевозок в Турции в 2021 году составил 38,5 млн тонн, в международных грузоперевозках был обеспечен 24-процентный рост.