Свыше 60 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 173 человека.
Об этом, как передает Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 384 049 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 61 727 тестов.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 35 163 человека.
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