Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал идею ужесточения наказания за организацию лесных пожаров, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с журналистами в юго-западной провинции Мугла, где уже несколько дней ведется борьба с лесными пожарами, глава государства выразил удовлетворение тем фактом, что в результате пожаров в туристическом районе Мармарис никто не пострадал и нет пропавших без вести.

Из прилегающих к зоне пожаров населенных пунктов были эвакуированы 435 человек, констатировал турецкий лидер.

По его словам, в тушении пожаров были задействованы 15 самолетов и 46 вертолетов.

Президент сообщил о взятии под контроль очагов лесных пожаров в районах Даламан, Фетхийе, Кейчегиз и Сейдикемер.

Турецкий президент затронул тему наказания за организацию лесных пожаров, высказав поддержку идеи ужесточения наказания за подобные деяния.

«Озвучиваются различные мысли относительно наказаний, вплоть до казни. Думаю, этот вопрос стоит обсуждать», - подчеркнул Эрдоган.

Горят не только леса, массово погибают животные, констатировал глава государства.