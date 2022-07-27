Турция - бренд в сфере международного посредничества - Чавушоглу

Анкара зарекомендовала себя в качестве бренда в сфере международных посреднических усилий. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TV100, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу напомнил, что Турция выполняет функцию сопредседателя во многих «Группах дружбы» международных организаций, в том числе на уровне ООН, ОБСЕ и ОИС.

«Стамбульская конференция по посредничеству превратилась в международный бренд. Залог успеха Турции – справедливое, принципиальное, сбалансированное и объективное отношение к проблемам. Это касается и войны между РФ и Украиной. Надеемся, что лидеры двух стран в итоге сядут за стол переговоров и подпишут соглашение. Мы также готовы внести вклад в этот процесс. Если стороны обратятся за помощью, то Турция готова будет участвовать в этом процессе», - сказал Чавушоглу.

По его словам, следствием событий в Украине стали также кризисы в сфере энергоресурсов и продовольствия.

Активное участие в разрешении глобального продовольственного кризиса приняла и турецкая сторона, которая тесно взаимодействует в данном вопросе с ООН, напомнил министр.

«Негативные последствия продовольственного кризиса уже ощутили на себе многие страны. Подписанное в Стамбуле соглашение по зерновому коридору, предполагает экспорт как украинской, так и российской продукции. Процесс будет координироваться из совместного центра в турецком мегаполисе», - констатировал Чавушоглу.

Турецкий министр подчеркнул готовность турецкой стороны к продолжению конструктивного вклада в данный процесс. «Если «зерновой коридор» не заработает, будут иметь место проблемы, потому, что есть государства, которые почти полностью импортируют зерно из этих двух стран», - сказал Чавушоглу.