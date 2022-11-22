В Турции открывается пятое в мире высокогорное водохранилище «Юсуфэли»

На северо-востоке Турции во вторник, 22 ноября открывается крупнейшее в стране и пятое в мире высокогорное водохранилище «Юсуфэли», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

К участникам церемонии открытия ГЭС и водохранилища на реке Чорух обратится президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции сообщили, что строительство искусственного водоема в 70 км к юго-западу от города Артвин велось с 2012 года.

Высота плотины водохранилища достигает 275 метров, что соответствует высоте стоэтажного дома. Суммарный полный объем воды оценивается в 2 млрд 130 млн кубометров воды.

Новая ГЭС будет вырабатывать до 1,9 млрд кВт/час энергии, чем ежегодно будет приносить Турции доход объемом в 5 млрд лир.

Работа водохранилища «Юсуфэли» будет регулироваться с другими искусственными водоемами «Артвин», «Деринер», «Борчка» и «Муратлы», что позволил увеличить производительность электроэнергии на юго-востоке Анатолии.

Специалисты Минсельхоза Турции пересадили 5 844 деревьев из зоны строительства водохранилища.