Турция нацелена на развитие отношений с Молдовой - Шентоп

Турция рассматривает Молдову в качестве соседней страны, хотя у двух государств нет общей границы. Об этом заявил председатель Великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп на встрече со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу в четверг в Анкаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Шентоп подчеркнул, что Анкара стремится к укреплению связей с Молдовой в свете стратегического партнерства между двумя странами.

Он выразил уверенность в том, что второе заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Молдова, которое планируется провести с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана, станет движущей силой для новых целей в развитии двусторонних отношений.

Шентоп сообщил о завершении процесса ратификации турецко-молдавских соглашений о взаимном признании водительских прав и создании культурных центров в двух странах.

Спикер турецкого парламента призвал к увеличению объема товарооборота с Молдовой, который в настоящее время составляет 1 млрд долларов.

Игорь Гросу, в свою очередь, поблагодарил Турцию за поддержку Молдовы во время пандемии и на фоне украинско-российского противостояния.

Он акцентировал внимание на значимости достигнутых соглашений об открытии Черноморского зернового коридора и обмене пленными между Украиной и РФ.

Гросу подчеркнул, что запуск зернового коридора играет «спасительную роль» не только для стран региона, но и жителей Африки.

Глава парламента Молдовы особо отметил вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в открытие зернового коридора. «Единственное, в чем мы нуждаемся - это мир. Мы хотим, чтобы стороны собрались за столом переговоров», - резюмировал политик.