Пострадавших доставят из порта Искендерун в госпитали Мерсина - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Пострадавших доставят из турецкого порта Искендерун в госпитали Мерсина.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Корабль TCG Iskenderun сегодня ночью прибудет в порт Искендерун и доставит пострадавших в госпитали Мерсина", - сказал министр.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 1 651, пострадавших - 11 119 человек, разрушено 3471 здание.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.