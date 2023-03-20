Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - Число погибших в результате землетрясений в Турции возросло до 50 096 человек.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал глава Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Юнус Сезер.

По его словам, число раненых составляет 107 204 человека.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько землетрясений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)