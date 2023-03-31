Окончательный список кандидатов в президенты Турции опубликовали в официальной газете

Утвержденный Высшей избирательной комиссией Турции окончательный список кандидатов в президенты для участия в выборах 14 мая опубликовали в пятницу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Таким образом, в президентской гонке будут участвовать четыре кандидата. Это действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, глава Партии отечества Мухаррем Индже и выдвиженец от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

С момента публикации списка в стране официально стартовал период агитации за кандидатов в президенты.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Для победы в первом туре кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом. Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей.