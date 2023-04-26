Турция ждет от Швеции конкретных шагов по борьбе с терроризмом

В Анкаре не поддержат вступление в НАТО Швеции, пока не будут развеяны ее опасения относительно поддержки скандинавской страной террористических организаций. Об этом заявил председатель Великого Национального Собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп на встрече со спикером Сената Чехии Милоше Выстрчилом в Праге, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Шентоп подчеркнул, что Турция предельно четко сформулировала свою позицию относительно присоединения Стокгольма к Североатлантическому альянсу.

“Требование Турции состоит в том, чтобы террористические организации PПK/PYD, которые угрожают ее безопасности, не поддерживались странами, которые хотят быть союзниками (Турции). Ожидаем, что Швеция предпримет конкретные шаги в этом направлении, мы хотим увидеть конкретные шаги”, - сказал он.

Касаясь ситуации в Украине Шентоп отметил, что Турция выступает за незамедлительное прекращение боевых действий в этой стране.

“Необходимо скорейшее установление справедливого мира, который примет Украина”, - сказал он.

Глава турецкого парламента заверил, что Анкара продолжит вносить посильный вклад в мирное урегулирование украинского кризиса.