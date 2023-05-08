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В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки

Турция Материалы 8 мая 2023 03:16 (UTC +04:00)
В Турции заявили об имеющихся шансах на продление зерновой сделки

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Шансы на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 18 мая, будет продлена, имеются. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала Haberturk, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия", - сказал он.

22 июля 2022 года в Стамбуле подписали пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта этого года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

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