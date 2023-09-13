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Турция – незаменимый партнер Великобритании – Хакан Фидан

Турция Материалы 13 сентября 2023 23:13 (UTC +04:00)
Турция – незаменимый партнер Великобритании – Хакан Фидан

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли в Анкаре.

Как передает Trend, Хакан Фидан отметил, что продолжение тесного сотрудничества с Великобританией имеет большое значение. Министр сказал, что Турция поддерживает открытие транспортного коридора «Дорога развития», который протянется с территории Ирака в Турцию и оттуда в Европу.

По его словам, Ирак, ОАЭ, Турция и Катар ведут интенсивные переговоры по этому поводу.

"Турция является незаменимым партнером Великобритании. Это чрезвычайно важно для нашей общей безопасности и благополучия", - добавил министр.

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