Разведслужба Турции задержала французских шпионов

БАКУ /Trend/ - Национальное разведывательное управление Турции провело операцию против шпионов Службы внешней разведки Франции (DGSE).

Как передает во вторник Trend, об этом сообщают турецкие СМИ.

Было отмечено, что шпионская сеть из трех человек во главе с уроженцем Сирии Ахметом Кати передала французской разведке ложную информацию и сфабрикованные документы, обвиняющие Турцию на международном уровне в якобы пытках беженцев, пытающихся выехать за границу.

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