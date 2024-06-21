БАКУ /Trend/ - К 2040 году население Турции достигнет 100,3 миллиона человек.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала исполнительный вице-президент по здравоохранению, QNB Sigorta ve Emeklilik A.Ş Мельда Шуайыпоглу (Melda Şuayipoğlu) в ходе панельной дискуссии на тему "Медицинское страхование в постпандемическую эру" в рамках второго дня Азербайджанского международного страхового форума-2024 (AIIF-2024).

По ее словам, средний возраст населения составит 38,5 лет.

"Согласно прогнозам, к 2040 году население Турции достигнет 100,3 миллиона человек. Эти данные отражают значительный рост по сравнению с 2020 годом, когда численность населения составляла 83,6 миллиона. Прогнозы демонстрируют существенное увеличение числа людей старше 65 лет, доля которых вырастет с 9,5 процента в 2020 году до 16,3 процента в 2040 году. В то же время наблюдается сокращение доли населения в возрасте от 0 до 14 лет с 22,8 процента в 2020 году до 19,3 процента в 2040 году. Такие демографические изменения указывают на старение населения и требуют адаптации социальных и медицинских систем страны к новым условиям", - добавила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!