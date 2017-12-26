США расширили санкции против КНДР, включив туда двух северокорейских официальных лиц, передает РИА Новости со ссылкой на сайт министерства финансов.

В санкционные списки вошли замглавы Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик (KIM, Jong Sik), а также первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо (RI, Pyong Cho).

Северная Корея в последние годы занята разработкой межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок для их оснащения, ссылаясь на угрозу со стороны США. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

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