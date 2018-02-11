Американец напал на медведя, чтобы спасти своего щенка

В США мужчина спас своего щенка от медведя, который напал на домашнего питомца во время прогулки в лесу, пишет Bangor Daily News, передает РИА Новости.



Дастин Грей прогуливался по лесу с одиннадцатимесячным щенком, когда дикое животное напало на питомца и стало его кусать. По словам мужчины, он был немного шокирован, увидев медведя, который в это время года должен был быть в спячке, однако не растерялся и набросился на животное, нанося ему удары ногой и рукой до тех пор, пока оно не перестало кусать щенка.

Американец утверждает, что медведь свалил его на землю после того как мужчина засунул палец прямо в глаз медведю. Затем, как утверждает житель штата Мэн, животное не стало нападать на него, а сбежало с места инцидента.

После случившегося Грей доставил своего питомца к ветеринару, который подтвердил, что раны на теле щенка возникли в результате "атаки большого животного".

Мужчина рассказал, что сейчас щенок идет на поправку. Сам Грей отделался исключительно царапинами и синяками.



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