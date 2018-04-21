США стремятся поддерживать "открытый диалог" с Россией - Госдеп

21 апреля 2018 00:00 (UTC+04:00)

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон и посол РФ в США Анатолий Антонов обсудили на встрече в пятницу вопросы двусторонних отношений, включая вопросы стратегической стабильности, сообщили РИА Новости в госдепартаменте.

"Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон встретился 20 апреля с послом России в США Анатолием Антоновым для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности", - сказал представитель госдепартамента.

Встреча прошла в здании американского внешнеполитического ведомства. По информации РИА Новости, она продлилась около часа.

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