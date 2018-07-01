Трамп обсудил с Трюдо торговые вопросы

1 июля 2018 00:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу вечером телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила журналистам в субботу пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс.

"Обсуждались торговля и другие экономические вопросы", - сказала Сандерс, не приводя подробностей.

Канада в воскресенье вводит ввозные пошлины на более чем 120 наименований американских товаров на общую сумму 12,6 миллиарда долларов США в год.

Таким образом канадское правительство ответило на введенные Трампом заградительные пошлины на алюминий и сталь.

Канада, США и Мексика также ведут по настоянию Трампа переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли НАФТА.

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