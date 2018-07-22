Посол США в России отказался уйти в отставку

22 июля 2018 22:48 (UTC+04:00)

Посол США в России Джон Хантсман отклонил призыв уйти в отставку после саммита президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, заявив в своей статье в газете The Salt Lake Tribune, что "зыбкость ситуации" в отношениях двух стран вынуждает его остаться в Москве, передает Интерфакс.

Американский посол и бывший губернатор штата Юта подчеркнул в своей статье в газете, которой владеет его брат, что сотрудники посольства в Москве в настоящее время слишком сконцентрированы на таких проблемах, как ядерное оружие, Украина и Сирия, чтобы "зацикливаться на политике".

Так он ответил на призыв комментатора газеты Роберта Герке, ранее написавшего, что Хантсман "работает на манипулируемого человека, а не на президента. И ему пора возвращаться домой".

"Я провел ненаучный опрос среди моих коллег относительно того, должен ли я уйти со своего поста. И их смех сказал мне всё, что мне нужно было знать", - написал Хантсман в своей статье.

Он подчеркнул, что его работа в Москве слишком важна, чтобы от нее отказаться.

Хантсман, как и представители администрации Дональда Трампа, подверглись резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что в ходе саммита лидер США не выступил с жесткой критикой в отношении так называемого вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

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