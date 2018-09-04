Лидеры США и Южной Кореи обсудили по телефону перспективы диалога с КНДР

Президенты Южной Кореи и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обсудили во вторник по телефону будущий диалог с КНДР в рамках взаимодействия между двумя странами, сообщил в Сеуле представитель президентской администрации Ким Ый Гён, передает РИА Новости.

По его словам, Мун Чжэ Ин разъяснил Трампу задачи начинающегося в среду визита в Пхеньян его спецпосланника для построения мира на Корейском полуострове через его полную денуклеаризацию. Они обменялись мнениями о ситуации, в том числе о предстоящей в сентябре третьей встрече Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, и решили продолжать тесный диалог и взаимодействие между США и Южной Кореей на разных уровнях.

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