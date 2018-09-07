Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

7 сентября 2018 21:07 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о готовности ввести импортные пошлины в отношении Китая еще на $267 млрд. Об этом, как передает ТАСС, сообщает агентство Reuters.

"Пошлины на сумму в $200 млрд могут быть введены очень скоро - в зависимости от того, что с ними будет. В некотором смысле все зависит от Китая. И мне неприятно говорить это, но, если я захочу, мы без предупреждения введем пошлины еще на $267 млрд. Это меняет ситуацию", - сказал Трамп.

Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу сообщил, что Соединенные Штаты до сих пор не приняли решение о введении дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $200 млрд.

Трамп неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня этого года он объявил, что США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Власти КНР незамедлительно ответили тарифами применительно к импортируемой американской продукции на аналогичную стоимость.

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