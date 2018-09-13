Ураган "Флоренс" ослаб до третьей категории

Ураган "Флоренс", бушующий в Атлантическом океане недалеко от берегов США, ослаб до третьей категории из пяти возможных, сообщает национальная служба США по предупреждению об ураганах (NHC), передаёт РИА Новости.

По ее данным, скорость порывов ветра "Флоренс" снизилась с 215 до 205 километров в час. Ранее урагану была присвоена четвертая категория.

"Пиковая скорость ветра немного снизилась, но размер ветрового поля увеличился. Несмотря на то, что вечером в четверг ураган должен начать медленно ослабевать, "Флоренс" все еще останется очень опасным ураганом, когда он подойдет к берегам США поздно в четверг и пятницу", — сообщили в службе.

Власти Северной и Южной Каролины проводят эвакуацию жителей прибрежных районов, режим ЧП объявлен также в штатах Виргиния, Мэриленд и в столичном округе Колумбия. Президент США Дональд Трамп заявил, что приближающийся к побережью страны ураган "Флоренс" будет "одним из самых сильных за десятилетия" и пообещал, что власти примут все необходимые меры для минимизации ущерба.

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