Макгрегор хотел ударить Нурмагомедова на торжественной церемонии взвешивания в Лас-Вегасе

6 октября 2018 06:32 (UTC+04:00)

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пытался развязать потасовку во время дуэли взглядов с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым, ударив соперника по рукам. Инцидент произошел на торжественной церемонии взвешивания участников UFC 229 в Лас-Вегасе, пишет ТАСС.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 6 на 7 октября и начнется около 7:00 мск. На официальной церемонии взвешивания, прошедшей ранее в пятницу, оба бойца уложились в норму легкого веса (70,3 кг - Нурмагомедов, 70,1 кг - Макгрегор).

Макгрегор первым вышел на торжественную церемонию под одобрительный гул фанатов. Во время выхода Нурмагомедова, который был освистан болельщиками, ирландец пытался сблизиться со своим соперником, но глава UFC Дэйна Уайт этому препятствовал. На дуэли взглядов бойцам также не давали стоять вплотную, однако Макгрегор смог ударить по рукам россиянина и развязать небольшую потасовку. После этого каждый из спортсменов прокомментировал предстоящий поединок, завершив церемонию.

В апреле 2018 года Нурмагомедов стал первым первым россиянином, который смог завоевать титул чемпиона UFC. В поединки за чемпионский пояс в легком весе он победил американца Эла Яквинту. На счету российского бойца 26 побед (16 досрочно) в ММА и ни одного поражения.

В активе Макгрегора 24 поединка, 21 победу (18 досрочно) и три поражения. Свой первый пояс чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец - первый в истории боец промоушена, который обладал двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно. В ноябре прошлого года было объявлено о том, что Макгрегор лишен титула чемпиона UFC в полулегком весе, а в январе нынешнего года его также лишили пояса в легком весе за пассивность (не проводил бои с 2016 года).

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