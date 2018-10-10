Трамп распорядился оказать федеральную помощь Флориде из-за урагана "Майкл"

Президент США Дональд Трамп дал во вторник распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Флорида из-за урагана "Майкл", сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

"Президент поручил министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи в случае стихийных бедствий", - говорится в заявлении. "В частности, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уполномочено по своему усмотрению использовать оборудование и ресурсы, необходимые для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации", - подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее в своем Twitter Трамп написал, что ураган "Майкл" может стать более мощным, чем ураган "Флоренс", жертвами которого стали около 50 человек, отметив, что власти страны готовы к его приходу. "Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям и службы быстрого реагирования готовы", - говорится в сообщении. Американский лидер также обратился к жителям Флориды, призвав их следовать инструкциям властей.

Центр урагана "Майкл", как ожидается, достигнет западных районов Флориды в среду. К моменту, когда "Майкл" подойдет к побережью, он усилится, однако после начнется его постепенное ослабление, прогнозируют метеорологи. В среду вечером и в четверг "Майкл" продолжит движение над юго-восточной частью США, штатами Флорида, Алабама, Джорджия, Южная Каролина.

Согласно ранее распространенному прогнозу, к вечеру вторника ураган усилится до третьей (из пяти) категории по шкале Саффира-Симпсона.

Губернатор штата Алабама Кей Айви объявила в понедельник о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением и усилением урагана "Майкл". Она предупредила, что стихийное бедствие может привести к широкомасштабным отключением электроэнергии, разрушениями от штормового ветра и сильных ливней.

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