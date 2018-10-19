Госдеп США поблагодарил де Мистуру за годы работы над урегулированием кризиса в Сирии

19 октября 2018 01:26 (UTC+04:00)

Госдепартамент выражает благодарность спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре за годы работы над сирийским урегулированием. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении ведомства, опубликованном в четверг.

"США продолжат поддерживать работу спецпосланника до его отставки в конце ноября. Мы искренне благодарим его за служение обществу и неустанную работу с сирийским народом во время его работы в ООН. Мы желаем ему всего самого хорошего в будущих начинаниях", - заявили в Госдепартаменте.

"За четыре года и четыре месяца работы спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура неустанно работал для окончания кризиса в Сирии, спасал жизни своей работой над деэскалацией насилия, облегчал страдания людей, постоянно настаивая на беспрепятственной доставке необходимой гуманитарной и медицинской помощи сирийцам", - подчеркивается в пресс-релизе.

Де Мистура заявил в среду, что уйдет со своего поста в конце ноября. К этому моменту он будет занимать должность спецпосланника четыре года и четыре месяца. Де Мистура сменил ушедшего в мае 2014 года в отставку алжирского дипломата Лахдара Брахими, который проработал на этой должности почти два года и способствовал созыву двух раундов межсирийских переговоров в Женеве. Первым эмиссаром по Сирии был бывший генсек ООН Кофи Аннан, покинувший пост спецпосланника в августе 2012 года.

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