Пентагон подготовил план по отправке до 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток

14 мая 2019 06:40 (UTC+04:00)

Пентагон готов отправить на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, если Иран атакует американских военных или ускорит работы над ядерным оружием, сообщает New York Times, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан на прошедшей в четверг встрече помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план.

Данный план предусматривает отправку на Ближний Восток до 120 тыс. военнослужащих, в случае если Иран нападет на американских военных или ускорит работу над ядерным оружием, заявили изданию чиновники администрации.

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