Госдеп назначил спецпредставителя по Судану

Дональд Бут назначен представителем США по Судану, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Рада сообщить, что Дональд Бут назначен спецпредставителем по Судану", - сообщила Ортагус журналистам в среду на брифинге.

Она рассказала, что в настоящее время Бут, который уже занимал пост спецпредставителя по Судану и Южному Судану с 2013 по 2017 год, находится как раз в Судане, где принимает участие в обсуждении ситуации в этой стране.

По словам Ортагус, его назначение "подчеркивает, что США привержены усилиям по продвижению мирного политического решения кризиса в Судане".

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