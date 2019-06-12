Госдеп назначил спецпредставителя по Судану

12 июня 2019 22:47 (UTC+04:00)

Дональд Бут назначен представителем США по Судану, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Рада сообщить, что Дональд Бут назначен спецпредставителем по Судану", - сообщила Ортагус журналистам в среду на брифинге.

Она рассказала, что в настоящее время Бут, который уже занимал пост спецпредставителя по Судану и Южному Судану с 2013 по 2017 год, находится как раз в Судане, где принимает участие в обсуждении ситуации в этой стране.

По словам Ортагус, его назначение "подчеркивает, что США привержены усилиям по продвижению мирного политического решения кризиса в Судане".

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