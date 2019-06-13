Трамп: США не спешат заключать ядерную сделку с КНДР

Соединенные Штаты не торопятся подписывать с КНДР договоренности, предусматривающие свертывание ее ядерных программ. С таким утверждением выступил в среду на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Белом доме его американский коллега Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, со временем у нас с Северной Кореей все станет очень хорошо. Я не тороплюсь. Санкции действуют, заложники (то есть заключенные в тюрьмах КНДР из числа граждан США - прим. ТАСС) возвращены, останки [американских военнослужащих] передаются [властям США]. <...> Ядерных испытаний [КНДР в последние месяцы] совершенно не было", - сказал глава вашингтонской администрации. При этом он напомнил, что в понедельник получил от лидера КНДР Ким Чен Ына новое послание.

По мнению хозяина Белого дома, власти в Пхеньяне "хотели бы" заключить соглашение с правительством в Вашингтоне. Двусторонние отношения за последнее время значительно улучшились, хотя еще в 2017 году "казалось, что будет война с Северной Кореей", заявил Трамп. На его взгляд, сейчас между КНДР и США сложились "очень хорошие отношения". "Я не спешу, я не спешу", - заверил Трамп.

Вместе с тем он предупредил, что не исключает изменения своей позиции, касающейся ядерной проблемы КНДР. "Я могу измениться. Если я изменюсь, то вы все об этом очень быстро узнаете, я быстро об этом сообщу. <...> Но пока у нас [с КНДР] хорошие отношения - вероятно, лучше, чем в последние 25 лет, а, возможно, и за все время", - отметил Трамп.

В 2018 году в Сингапуре Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Согласно нему, Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся в Ханое 27-28 февраля. Лидеры на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Выступая во вторник в Вашингтоне на форуме, организованном газетой "Уолл-стрит джорнэл", помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что, с точки зрения американской администрации, проведение нового личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына вполне возможно и зависит на данном этапе только от Пхеньяна.

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