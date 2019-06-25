Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в рамках визита в Южную Корею, заявил в понедельник в ходе телефонного брифинга для журналистов высокопоставленный представитель американской администрации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нет планов", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у Трампа намерения встретиться с Ким Чен Ыном в рамках поездки в Южную Корею на выходных после саммита "Большой двадцатки" в Японии.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

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