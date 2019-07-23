Помпео: страны из разных регионов будут участвовать в патрулировании Ормузского пролива

23 июля 2019 06:03 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео полагает, что государства из разных регионов войдут в создаваемую Вашингтоном коалицию, которая будет обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе. Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала WFTV-9, стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как констатировал Помпео, США "работают над тем, чтобы изменить поведение руководства" Ирана. "И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы эти торговые пути, эти морские пути оставались открытыми. Страны со всего мира будут в этом участвовать. Это сдерживающие действия", - сказал Помпео.

Госсекретарь также заверил, что Вашингтон не стремится к войне с Ираном. "Мы просто хотим, чтобы они прекратили участвовать в террористической деятельности по всему миру. Нельзя, чтобы они продолжили работу по созданию ядерного оружия", - сказал он. Ранее Госдепартамент заявил, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel.

Агентство IRNA в пятницу информировало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". По данным КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Глава МИД Великобритании Джереми Хант подтвердил, что в пятницу властями Ирана был также задержан прошедший Ормузский пролив танкер под либерийским флагом. По данным трекинг-сервиса Refinitiv, речь идет о британском танкере Mesdar.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране.

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