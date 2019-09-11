США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35

Американская администрация приняла решение продать Польше 32 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 на общую сумму $6,5. Об этом сообщило в среду Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Разрешение получено на продажу 32 самолетов, 33 турбореактивных двухконтурных двигателей F-135 разработки Pratt & Whitney, а также сопутствующего оборудования.

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контракта отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США". Сделка также "повысит безопасность союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономическое процветание в Европе". Предлагаемая продажа этих самолетов, по мнению американских властей, "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.