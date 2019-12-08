Американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду

8 декабря 2019 04:44 (UTC+04:00)

Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) - "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер - CVN 79) - официально спущен на воду. Об этом сообщила в субботу пресс-служба компании Huntington Ingalls Industries, HII, выполняющей строительство корабля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII Newport News Shipbuilding, расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Крестной матерью корабля стала дочь президента США Джона Кеннеди, Кэролайн Кеннеди", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в HII, резка первого листа стали для корабля состоялась в феврале 2011 года. "Авианосец "Джон Кеннеди" будет передан Военно-морским силам США в 2022 году", - сообщили в компании.

"Джон Кеннеди" является вторым авианосцем типа "Джеральд Форд". На нем установлена электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки палубных самолетов, позволяющая увеличить число вылетов на треть по сравнению с авианосцами предшествующего проекта Nimitz. Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тыс. тонн, скорость - более 30 узлов. В состав палубной авиагруппы корабля входит более 75 самолетов. Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила $3,35 млрд.

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