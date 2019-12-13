США смогут заключить крупную торговую сделку с Британией после победы консерваторов

Президент США Дональд Трамп считает, что победа Консервативной партии Великобритании во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном на парламентских выборах позволит сторонам заключить новую торговую сделку. Об этом он написал в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поздравляю Бориса Джонсона с великолепной победой! Великобритания и США теперь свободно смогут заключить значительную новую торговую сделку после Brexit. Потенциал этой сделки будет гораздо выше, а выгоды от нее больше, чем в случае сделки [Великобритании] с ЕС", - написал глава Белого дома.

Подсчет голосов по итогам прошедших 12 декабря досрочных парламентских выборов в Великобритании еще продолжается, но партия Джонсона уже гарантировала себе 337 депутатских мандатов. С учетом того, что всего в Палате общин 650 мест, это означает простое большинство, которое позволит тори формировать повестку дня без оглядки на другие партии. В настоящий момент остаются неподсчитанными бюллетени с еще 40 участков. Согласно оценкам телеканала Sky News, консерваторы имеют все шансы добиться комфортного большинства с числом депутатских мандатов от 358 до 368.

Досрочные выборы в парламент, проведения которых долго добивался Джонсон, были назначены в конце октября. С их помощью глава правительства меньшинства решил вывести из тупика ситуацию вокруг Brexit.

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