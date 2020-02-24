Трамп заявил о готовности подписать соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на заключение сделки с афганским движением "Талибан", поскольку стороны устали от борьбы и хотят мира, и хотел бы поставить свою подпись под этим соглашением, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы были там (в Афганистане - ред.) более 19 лет. Мы думаем, что они хотят сделки. Мы хотим сделки. И, я думаю, что это начинает работать... Мы хотим сделки и мы думаем, что "Талибан" хочет сделки тоже. Они устали бороться", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Индию (текст беседы приводит пресс-служба Белого дома).

"Да, я бы поставил под ним (соглашением - ред.) свою подпись", - подытожил Трамп.