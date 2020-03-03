В Нэшвилле число погибших из-за торнадо возросло до шести человек
Число погибших в результате торнадо в районе города Нэшвилл в США возросло до 6. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ABC News.
Ранее сообщалось о двух погибших. Как сообщает телеканал, три человека погибли в округе Патнам, два в районе Ист-Нэшвилл и один человек скончался в результате разгула стихии в округе Бентон.
Власти и полиция сообщают, что многие пострадали, по меньшей мере 40 зданий разрушены. Люди также находятся под завалами. Непогода привела к повреждению линий электропередачи и газопроводов.
Как сообщает телеканал NBC News, в результате торнадо, начавшегося около 00.30 по местному времени, более 44 тысяч потребителей остались без электричества.
Лента новостей
Губернатор Ростовской области РФ вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятный альбом с видеозаписью, посвященной участию великого лидера Гейдара Алиева в открытии мемориала «Самбекские высоты» (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса водоочистных сооружений "Шамкирчай" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы после реконструкции
Ни в одном из учебных заведений Азербайджана не зафиксирован факт инфицирования коронавирусом - Оперативный штаб
Сокращение торгового оборота со странами с эпидемией коронавируса не повредит азербайджанской экономике
Птицеводческая фабрика Азербайджана об объеме производства и экспорта основной продукции в 2020 году
В ходе учений в ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности в реальных условиях (ФОТО/ВИДEO)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Гызылгаджилы-Геранбой-Горан-Рагимли-Вейисли-Газанбулаг-Борсунлу(ФОТО)