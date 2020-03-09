Тед Круз ушел на карантин из-за возможного заражения коронавирусом

Сенатор-республиканец Тед Круз рассказал, что решил уйти на добровольный карантин из-за возможного заражения коронавирусом на конференции консервативных политических действий (CPAC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мне сообщили, что десять дней назад на CPAC я коротко взаимодействовал с человеком с симптомами, анализы на COVID-19 которого оказались положительными. Это взаимодействие заключалось в коротком разговоре и рукопожатии", - говорится в заявлении на сайте сенатора.

Круз рассказал, что у него нет симптомов заболевания, он чувствует себя хорошо, добавив, что медики оценивают шансы заражения как крайне низкие. "Тем не менее, из лишней осторожности и из-за того, что я часто контактирую со своими избирателями в рамках своих обязанностей, … я решил остаться дома в Техасе на этой неделе до окончания 14-дневного периода после контакта во время CPAC", - заявил Круз.

Ранее было объявлено, что в этой конференции участвовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Число случаев заражения новым типом коронавируса в США превысило 500, 21 человек скончался. В некоторых штатах из-за ситуации с коронавирусом объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.