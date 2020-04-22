Более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за коронавируса

Около 43% американцев столкнулись с потерей работы или сокращением зарплаты в результате распространения коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного вашингтонским Исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Согласно материалам опроса, доля потерявших работу респондентов составила 28%. Около трети опрошенных сообщили, что были вынуждены пойти на сокращение зарплаты.

При этом отмечается, что среди проживающих в США выходцев из Латинской Америки потеряли работу или часть зарплаты 60%.

Кроме того, 53% опрошенных заявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы покрывать свои расходы в условиях чрезвычайной ситуации, такой, как пандемия.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 824 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 45 тыс. человек. С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 2,4 млн человек, около 170 тыс. умерли.