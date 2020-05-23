Минторг США внес в черный список свыше 30 юридических лиц из КНР

Министерство торговли США в пятницу объявило о внесении в черный список 33 организаций из Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно пресс-релизу американского ведомства, "24 правительственные и коммерческие организации вносятся в черный список за причастность к деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США".

Еще девять организаций вносятся в черный список за то, что они, по мнению властей США, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.